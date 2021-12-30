Başkent semaları hafta sonları model uçaklarla renkleniyor - Son Dakika

Başkentli model uçak tutkunları her hafta sonu bir araya gelerek eğlenmenin yanı sıra antrenman da yapıyor.

Ankara'daki model uçak tutkunları, Mamak'taki model uçak pistinde hafta sonları toplanıyor. Farklı boyut ve türdeki uçakları havalandıran model uçakçılar, bir yandan antrenman yaparken, bir yandan da eğlenme imkanı buluyor. Hafta sonu buluşmaları, model uçakçılara, teknik konularda birbirlerine yardım etme fırsatı da veriyor.

Hafta sonlarını burada geçirenler arasında Türk Hava Kurumu (THK) çalışanı Okan Çindemir de bulunuyor.

Çindemir, AA muhabirine, model uçakla 2004'te tanıştığını ve 12 yıldır profesyonel olarak model uçak yapımıyla uğraştığını belirtti.

Hobisine karton ve köpük maket uçaklarla başladığını dile getiren Çindemir, yıllar içinde daha büyük boyuttaki modellere geçtiğini söyledi.

Çindemir, yaklaşık 13 beygir gücünde benzinli motoru bulunan kendi modelinin, gerçek akrobasi uçağının 3'te 1 ölçekli kopyası olduğunu aktardı.

Havacılık festivalleri ve yarışmalarda akrobasi uçuşları da yaptığını aktaran Çindemir, model uçaklarla ilgilenmeye yeni başlayanlara eğitim ve rehberlik hizmeti verdiğini kaydetti.

Çindemir, başlangıçtan ileri seviyeye kadar birçok uçak modeli bulunduğunu bildirerek, amatör kullanıcılar için "trainer" modellerinin daha uygun olduğunun altını çizdi.

THK mağazalarından model uçak ve ekipmanlarının temin edilebildiğini aktaran Çindemir, kullanıcıların uçaklarını öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) kayıt sistemine işlemeleri gerektiğini kaydetti.

İHA'lar ile model uçaklar arasında büyük benzerlikler bulunduğuna işaret eden Çindemir, model uçakçılığın havacılığın temellerini içerdiğini anlattı.

Ayrıca Çindemir, bu hobinin sanıldığı gibi "zengin işi" olmadığını da vurguladı.

Hobisini işe çevirdi

Gösteriye kendi ürettiği uçağıyla katılan Selçuk Erdoğmuş ise, model uçak merakının 3 yıl önce başladığını ve THK'nın etkinliklerine katılarak kendini geliştirdiğini ifade etti.

Model uçak uçurmanın başta araba kullanmak kadar zor geldiğini aktaran Erdoğmuş, "Uçak sana ters geldiğinde yönleri belirlemek, ağırlık merkezini ayarlamak, kanat kuyruk yüklemesini hesaplamak gibi konular ciddi bir öğrenim süreci getirdi. Bunları öğrenmek için çok uğraştım." dedi.

Erdoğmuş, evde fotobloklarla yaptığı model uçakların beğenilmesi üzerine kendi işi olan maliyet uzmanlığını bırakarak hobisini tam zamanlı işe çevirdiğini söyledi.

Özgün tasarımlı çok sayıda model uçak ürettiğini ifade eden Erdoğmuş, bu işi ömrünün sonuna kadar yapmak istediğini kaydetti.

Yaklaşık 40 yıldır THK'da model uçak eğitmenliği ve üretimi yapan Ertuğrul Yastıman da benzinli, jet yakıtlı ve planör olmak üzere farklı tipte model uçaklar bulunduğunu anlattı.

Yastıman, THK'nın hava sporlarıyla ilgilenenlere yönelik eğitimleriyle sivil havacılığa uzun yıllardır büyük hizmetler sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"THK, kurslarımıza katılan tüm öğrencilerimize Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) direktifleri doğrultusunda sertifikalar, diplomalar ve ödüller vermektedir. Bu ödüllerin yanı sıra yurt çapında, Türkiye şampiyonaları yapılıp burada dereceye giren modelci ve diğer branşlardaki arkadaşlarımıza yurt dışındaki uluslararası yarışmalara katılma imkanı sağlanıp lisans verilmektedir."

THK mağazasından satın aldıkları uçaklarla çeşitli yarışmalarda dereceye giren birçok öğrencinin bulunduğuna işaret eden Yastıman, ayrıca bu öğrencilere teknik eğitim ve destek verdiklerini de kaydetti.

Yastıman, Türkiye'nin insanlı ve insansız hava araçları konusunda ileri bir seviyeye geldiğini hatırlatarak, model uçakların bu işin temelinde bulunduğunu ifade etti.

Yastıman, THK öğrencilerinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki İHA yarışmalarına katılarak tasarımlarını sergileme imkanı yakaladığını da sözlerine ekledi.