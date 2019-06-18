Son Dakika Haberleri: Başkent semalarında renk cümbüşü
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Başkent semalarında renk cümbüşü

1 saat önce

Ankara'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı, Kocatepe Camii ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.

Başkent semalarında renk cümbüşü, System.String[]
Ankara'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı, Kocatepe Camii ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.

Ankara'da yağmur günlerdir aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde yağmur sonrasında oluşan gökkuşağı, Kocatape Camii ile birlikte Başkentlilere eşsiz bir manzara sundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:12 Kaynak: İHA
Kocatepe, Ankara, Güncel
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