Başkent semalarında renk cümbüşü
1 saat önce
Ankara'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı, Kocatepe Camii ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:12 Kaynak: İHA
'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı, Kocatepe
Camii ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.
Ankara'da yağmur günlerdir aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde yağmur sonrasında oluşan gökkuşağı, Kocatape Camii ile birlikte Başkentlilere eşsiz bir manzara sundu. - ANKARA
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