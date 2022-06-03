Başkent semalarını toz bulutu kapladı - Son Dakika
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Başkent semalarını toz bulutu kapladı

03.06.2022 14:27

Başkent semalarını toz bulutu kapladıANKARA Ankara'da dün akşam yağan yağmurdan sonrası Başkent semalarını toz bulutu kapladı.

Başkent semalarını toz bulutu kapladı

ANKARA Ankara'da dün akşam yağan yağmurdan sonrası Başkent semalarını toz bulutu kapladı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından araçların üzerleri çamurla kaplandı. Etkili olan yağmur sonrası Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla gelen toz bulutu, Ankara semalarını kapladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ve toz bulutu, kentin adeta sarıya bürünmesine neden oldu. Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile ağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Başkent semalarını toz bulutu kapladı
Başkent semalarını toz bulutu kapladı
Başkent semalarını toz bulutu kapladı
Başkent semalarını toz bulutu kapladı

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent semalarını toz bulutu kapladı - Son Dakika

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