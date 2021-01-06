Başkent sisle kaplandı - Son Dakika

Başkent sisle kaplandı

06.01.2021 06:05
Başkent sisle kaplandı, System.String[]

Ankara'nın genelinde gece geç saatlerden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.

Ankara'nın genelinde gece geç saatlerden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü.

Sis nedeniyle Çankaya, Sıhhiye, Balgat, Dikmen, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul, Konya ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sokakları sis kapladı

Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ANKARA

Başkent sisle kaplandı
Başkent sisle kaplandı
Başkent sisle kaplandı
Başkent sisle kaplandı
Başkent sisle kaplandı

Çukurambar, Çankaya, Balgat, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent sisle kaplandı - Son Dakika


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