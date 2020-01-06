Başkent sokakları buz pistine döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent sokakları buz pistine döndü - Son Dakika

Başkent sokakları buz pistine döndü

6 saat önce

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, trafikte kazalara neden oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, trafikte kazalara neden oldu. Sokaklar buz pistine dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, trafikte yer yer aksamalara neden oldu.

İl genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde trafikte sıkıntılara yol açtı.

Ana arterlerde önemli bir aksama yaşanmazken, Keçiören ilçesi ve Çankaya ilçesinin ara sokaklarına giren araçlar zor anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

DOLMUŞ HAREKET HALİNDEYKEN ATLADI

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bir dolmuş yokuş çıkmaya çalışırken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Yolculardan birinin panikleyerek dolmuştan kendini dışarı atması şaşkınlığa neden oldu. Aksiyon filmlerini aratmayan olayda yolcu normal şekilde yolculuğuna devam etti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Başkent sokakları buz pistine döndü

Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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