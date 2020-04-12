Başkent sokakları hiç bu kadar sessiz olmadı - Son Dakika

Başkent sokakları hiç bu kadar sessiz olmadı
6 saat önce
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ankara'da en hareketli cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ankara'da en hareketli cadde ve sokaklar boş kaldı.
Salgın nedeniyle alınan karar gereği büyükşehirler ve Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük çoğunlukla riayet ederken, Ankara'da da sokaklar boş kaldı. Normal zamanlarda çok hareketli olan Ankara'nın bazı cadde ve sokakları ilk defa bu kadar boş görüntülendi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:22 Kaynak: İHA
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