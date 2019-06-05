Son Dakika Haberleri: Başkent sokakları kelebeklere kaldı
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Başkent sokakları kelebeklere kaldı

12 dakika önce

Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı.

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Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı.

9 gün süren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları adeta boşaldı. Araç trafiğinden ve yayalardan boşalan sokaklarda kelebeklerin uçması dikkat çekti. Araçların ve yayaların yerini alan kelebekler boşalan sokaklarda özgürce uçtu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ankara, Güncel
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