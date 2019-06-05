Başkent sokakları kelebeklere kaldı
1 saat önce
Başkent sokakları kelebeklere kaldıANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:01 Kaynak: İHA
Başkent sokakları kelebeklere kaldı
ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla Ankara
adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı.
9 gün süren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları adeta boşaldı. Araç
trafiğinden ve yayalardan boşalan sokaklarda kelebeklerin uçması dikkat çekti. Araçların ve yayaların yerini alan kelebekler boşalan sokaklarda özgürce uçtular.
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