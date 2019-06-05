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Başkent sokakları kelebeklere kaldı

1 saat önce

Başkent sokakları kelebeklere kaldıANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı.

Başkent sokakları kelebeklere kaldı
ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı.
9 gün süren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları adeta boşaldı. Araç trafiğinden ve yayalardan boşalan sokaklarda kelebeklerin uçması dikkat çekti. Araçların ve yayaların yerini alan kelebekler boşalan sokaklarda özgürce uçtular.
Başkent sokakları kelebeklere kaldı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:01 Kaynak: İHA
Ankara, Ramazan Bayramı, Yerel
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