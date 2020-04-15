Başkent sokakları yeşil papağanlara kaldı - Son Dakika

Yaklaşık 6 milyon insanın yaşadığı ve korona virüs (Covid-19) nedeniyle insanların sokağa çıkmadığı Ankara'da "yeşil papağan" olarak bilinen kuşlar, cadde ve sokaklarda daha sık görünür hale geldi.

Salgın nedeniyle insanların evlerinde kaldığı Ankara'da "Yeşil" ve "İskender" adı ile bilinen papağanlar daha sık görülmeye başlandı. Korunaklı olması nedeniyle 2016 yılından bu yana sadece Anıtkabir'de görülen papağanlar, insanların daha az sokağa çıkması nedeniyle artık kentin her yerinde görülebiliyor. Ürkekliği ile tanınan ve kafes kuşu olarak bilinen papağanlar, insanların olmadığı boş cadde ve sokaklarda daha çok görülmeye başlandı.

(İHA)