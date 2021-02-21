Başkentte, yarın sabah 05.00'te son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü - Son Dakika

Başkentte, yarın sabah 05.00'te son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü

21.02.2021 23:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Başkent sakin bir gece geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Başkent sakin bir gece geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında cuma akşam saat 21.00'de başlayıp yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ile Ulus Meydanı gibi kentin işlek yerleri sessizliğe büründü.

Kısıtlama kapsamında, soğuk havaya rağmen ana caddeler başta olmak üzere birçok noktada denetimlerini sürdüren polis ekipleri, araçlardaki kişilerin maske ve araç içi mesafe kurallarına uyup uymadığını ve izin belgelerini kontrol ediyor.

Ekipler, kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem uyguluyor.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulurken, kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinde çalışanların bir kısmı akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarıyla evlerine ulaştı.

Başkentte, yarın sabah 05.00'te son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü
Başkentte, yarın sabah 05.00'te son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü
Başkentte, yarın sabah 05.00'te son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü
Başkentte, yarın sabah 05.00'te son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz, Kızılay, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte, yarın sabah 05.00'te son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü - Son Dakika


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