Başkent, Spor Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle 'Başkent Spor Zirvesi'ne hazırlanıyor. Yaklaşık 2 bin sporcunun katılacağı Başkent Spor Zirvesi, 14 Temmuz Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Ankara Kent Konseyi ortaklığında 14 Temmuz Çarşamba günü 16.00-22.30 saatleri arasında Gençlik Parkı'nda gerçekleşecek 'Başkent Spor Zirvesi'ne 2 bin sporcu katılacak. Ankara'nın spor kulüplerini bir araya getirerek spor envanteri oluşturmak ve Başkent'te sporun gelişmesi için politikalar üretmek amacıyla düzenlenecek olan spor zirvesine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'daki spor kulüpleri ve çok sayıda sporcu katılacak. Zirvede Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkent'te faaliyet gösteren sporcu ve spor kulüplerine olan desteklerini anlatarak, hazırladığı yönergeler ve hedeflerini paylaşacak. Ankara'da yaşayan herkesin spor hizmetlerine adil ve kaliteli erişimi, spor kültürünün gelişmesi, kentte sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, kaliteli sporcu altyapısı oluşturulması ile kentin spor tesisi altyapısının geliştirilmesinin masaya yatırılacağı zirvede ayrıca Ankara'nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve sporun başkentine dönüşmesini sağlayacak hedefler ortaya konulacak. Spor Zirvesi, Selçuk Balcı'nın kapanış konseriyle sona erecek.

Spor kulüpleri spor dallarını tanıtacak

Başkent Spor Zirvesi kapsamında Gençlik Parkı'na kurulacak 30 çadırda 21 spor kulübü kendi spor dallarını tanıtacak. Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın sergisinin de yer alacağı zirvede; ABB Spor, ASKİ Spor ve EGO Spor'un ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sporcuları sahne şovları gerçekleştirecek. Ankara'nın spor kültürüne katkı sunmuş sporcularına teşekkür beratları teslim edilecek. - ANKARA