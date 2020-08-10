Başkent taksilerine şeffaf panel uygulaması - Son Dakika

Ankara'da korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında taksilere şeffaf panel uygulaması getirildi.

Başkentli taksi şoförleri ile yolcuların virüse maruz riskini azaltmak amacı ile gerçekleştirilen uygulamada ön koltuklar ile arka koltukları birbirinden ayıran şeffaf bir panel bulunacak, yolcu, taksi ücretini panelde bulunan bir bölmeden şoföre ödeyecek.

Uygulamaya geçen taksilerin dış camında "Bu taksi korona virüse karşı korunaklıdır" ibaresi yer alan bir etiket bulunacak. Ayrıca, görme engelli vatandaşların araç plakasını öğrenmelerini sağlayacak Braille alfabesi ile yazılmış taksi plakası da panelde mevcut bulunacak.

Uygulamaya şu ana kadar 500 taksicinin başvurduğu kaydedilirken, panellerin randevu sistemi ile taksicilere teslim edileceği belirtildi. Panele sahip olmak isteyen taksiciler internet üzerinden bir form doldurarak panele hiçbir ücret ödemeden sahip olabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi BELTEMA Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, "Taksici ve yolcularımızın sağlığı için şeffaf panel uygulamasını başlatıyoruz. Bugün itibariyle arzu eden taksicilerimiz uygulamalara başlayacaktır. Bütün taksici esnaflarımıza mesajlar gönderildi, taksicilerimiz mesajlarındaki kodlarla birlikte başvurup uygulamaya geçebilecekler. Türkiye'de bir ilk olarak bu uygulamayı biz başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA