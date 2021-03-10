Başkent'te 1 haftada kaçakçılıktan 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkent'te 1 haftada kaçakçılıktan 19 kişi gözaltına alındı
10.03.2021 11:14
Ankara'da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda malzemeye el konuldu.
Ankara'da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda malzemeye el konuldu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 123 bin 600 adet makaron, 2 bin 215 kilogram tütün, 757 adet muhtelif elektronik eşya, 589 adet bandrol, 182 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 38 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörüne el konuldu. - ANKARA
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