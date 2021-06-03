Başkent'te 1. Telafer Günü Programı düzenlendi. - Son Dakika

Başkent'te 1. Telafer Günü Programı düzenlendi.

ANKARA - Musul-Telafer Türkmen Ayan ve Aydınlar Meclisi "1. Telafer Günü Festivali" düzenledi.

Musul-Telafer Türkmen Ayan ve Aydınlar Meclisi aracılığı ile Ankara'da 1. Telafer Günü Festivali düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Meclis Başkanı Dr. Vadullah Kabag, Meclisin ilk kutlamasının pandemi dönemine denk geldiği için istedikleri gibi bir kutlama yapamadıklarını ancak bunun ileride telafi edeceklerini dile getirdi.

Program Telafer için hayatını feda etmiş insanların fotoğrafları ve Telafer resimlerinin bulunduğu bir sergi açılışının ardından başladı. Telafer'in verdiği mücadelelerin belgeseli video klip olarak oynatıldı. Daha sonra programda şiirler ve türküler okundu.

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, "Türkmeneli coğrafyasında yaşayan her Türkmen bizim baş tacımızdır. Biz onların hizmetine koşmak için gece gündüz çalışacağımıza söz verdik ve bu sözümüzün arkasındayız. Telafer Türkmeneli'nin en önemli 4 ayağından birisidir. Telafer'i özgürlüğüne kavuşturmadığımız sürece Türkmeneli'nin en önemli ayaklarından biri çökmüş demektir. Allah korusun o bölgede Türkmen varlığı yok edilirse Türkmenler çok zor durumda kalırlar. Onun için Musul bizim için neyse Erbil neyse Telafer'de odur. Asla ama asla Telafer'den taviz vermeyeceğiz. Biz temsilcilik olarak bütün gücümüzle Telafer'in her zaman yanında olacağız" dedi.