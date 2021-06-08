Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da bir depoya yapılan operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirdi. Bir kişi de gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki bir depoya düzenlediği operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.