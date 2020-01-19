Başkent'te 10.5 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekiplerince tespit edilen adrese yapılan baskında 10.5 kg eroin maddesi ele geçirildi.



Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.R.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını alan ekipler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla harekete geçti. Uyuşturucu satıcısı M.R.A.'nın ikamet ettiği adresi tespit eden ekipler, operasyonun düğmesine bastı. Adrese yapılan baskında, uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen M.R.A gözaltına alındı.



Ayrıca, polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı aramada 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddesi ve gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MMD-



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA