Başkent'te 10.5 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 10.5 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te 10.5 kg eroin ele geçirildi

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekiplerince tespit edilen adrese yapılan baskında 10.5 kg eroin maddesi ele geçirildi.

Başkent'te 10.5 kg eroin ele geçirildi, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekiplerince tespit edilen adrese yapılan baskında 10.5 kg eroin maddesi ele geçirildi.


Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.R.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını alan ekipler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla harekete geçti. Uyuşturucu satıcısı M.R.A.'nın ikamet ettiği adresi tespit eden ekipler, operasyonun düğmesine bastı. Adrese yapılan baskında, uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen M.R.A gözaltına alındı.


Ayrıca, polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı aramada 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddesi ve gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MMD-


Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu
Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 04:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te 10.5 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]