Son Dakika Haberleri: Başkent'te 12 bin 103 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
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Başkent'te 12 bin 103 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

3 saat önce

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri bir adreste yaptıkları aramada, 12 bin 103 adet cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Başkent'te 12 bin 103 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi, System.String[]
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri bir adreste yaptıkları aramada, 12 bin 103 adet cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı arama izni ile 11 Haziran tarihinde belirledikleri bir adreste yaptıkları aramada, 12 bin 103 adet cinsel içerikli hap ele geçirdi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan ve şifalı ürün sattıkları iddia edilen iş yerinde yapılan aramada ele geçirilenler şoke etti. Ele geçirilenler arasında 12 bin 103 adet cinsel içerikli hap, 245 adet cinsel jel, 100 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 240 adet cinsel içerikli kahve, 79 adet cinsel içerikli sprey, 43 adet cinsel içerikli damla yer aldı. Y.Ö. isimli kişiden ele geçirilen ürünler ve olaya ilişkin gözaltına alınan kişi, Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Y.Ö. isimli zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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