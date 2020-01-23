Başkent'te 12 dakika arayla 2 deprem oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te 12 dakika arayla 2 deprem oldu - Son Dakika

Başkent'te 12 dakika arayla 2 deprem oldu

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 12 dakika sonra yeni bir depremin daha gerçekleştiği açıklandı.

AKYURT'TA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının açıkladığı verilere göre Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremden 12 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Ayrıca AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Başkent'te 12 dakika arayla 2 deprem oldu

Akyurt, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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