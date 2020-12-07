Başkent'te 150 yıllık tarihi konak hayta dönüyor - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, Ankara tarihi için önemli bir bölge olan Hacettepe Mahallesi'nde, yıllardır atıl durumda bulunan 150 yıllık tarihi konağı turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarına başladı.

Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının sürdüğü Hacettepe bölgesinde, tarihi Ankara evlerini yeniden canlandırmak için canla başla çalışan Altındağ Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkıyor. Bölgede tarihi doku iyice meydana çıkarken, bölgenin değeri ise her geçen gün artıyor.

Tarihi binaları koruma altına aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Tarihe sahip çıkmaya, bölgemizdeki tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmaya çok önem veriyoruz. 150 yıllık tarihi bir konak, atıl vaziyette, yıkılmak üzereydi. Böylesine tarihi bir değeri kaybetmeye gönlümüz razı olmadı. Hemen çalışmalara başladık. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları neticesinde inşallah, konak yeniden ayağa kalkacak, gelecek nesillere dimdik vaziyette aktarılacak" ifadelerini kullandı.

"Bu konakta kim bilir kimler yaşadı. Ne mutluluklar, ne hüzünler yaşandı bu evde... Ne hayatlara ev sahipliği yaptı kim bilir"

Hacettepe Mahallesi'nde devam eden tarihi dönüşüm projesi kapsamında açıklama yapan Başkan Balcı şunları kaydetti:

"Tarihiyle barışık, huzur dolu bir Altındağ için çalışıyoruz. Altındağ adeta kültür ve tarih hazinesi. Hacettepe Mahallesi de Ankara'nın önemli tarihi bölgelerinden. İnşallah bölgedeki restorasyon çalışmaları tamamlandığında Altındağ, Ankara turizmine önemli bir mekan daha kazandıracak." - ANKARA