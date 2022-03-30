Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi

30.03.2022 12:07

Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi Başkent'te polis ekiplerinin operasyonları sonucunda 152 kök Hint keneviri ile 34,75 gram kurutulmuş esrar maddesi ve çok sayıda naylon poşet, hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu kıyma aleti ele geçirildi.

Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi

ANKARA - Başkent'te polis ekiplerinin operasyonları sonucunda 152 kök Hint keneviri ile 34,75 gram kurutulmuş esrar maddesi ve çok sayıda naylon poşet, hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu kıyma aleti ele geçirildi.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Merkez Amirliği ve Suç Araştırma Büro ekiplerinin takibi sonucu Oğuzlar mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde uyuşturucu madde yetiştirildiğinin tespit edildi. Savcılığın arama kararıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan fan ve led sistemi ile düzenek kurulduğu tespit edildi. Şüphelilerin, kurulan bu düzenek ile saksılarda toplamda 152 kök Hint keneviri yetiştirdikleri ve satışa hazır 34,75 gram kurutulmuş esrar maddesini de yanlarında bulundurdukları tespit edildi. Öte yandan yine şüphelilere yönelik adreste gerçekleştirilen aramalar neticesinde, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda naylon poşet, hassas terazi, uyuşturucu kıyma aleti ile çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyon neticesinde yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi
Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi
Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi
Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi
Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te yapılan operasyonda 152 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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