Başkent'te 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda bir araç içerisinden ilaç ibareli 16 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince Çankaya'da düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde ilaç ibareli 16 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA