Başkent'te 16 Köpeğin Zehirlenerek Ölmesine Sebep Oldukları İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Zanlının...

Başkent'te 16 köpeğin zehirlenerek ölmesine sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Başkent'te 16 köpeğin zehirlenerek ölmesine sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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