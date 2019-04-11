Başkent'te 16 Köpeğin Zehirlenerek Ölmesine Sebep Oldukları İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Zanlının...
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Başkent'te 16 köpeğin zehirlenerek ölmesine sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
Başkent'te 16 köpeğin zehirlenerek ölmesine sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:55 Kaynak: İHA
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