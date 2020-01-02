Başkent'te 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı - Son Dakika

Başkent'te 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan 2 araç yandı.

Başkent'te 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan 2 araç yandı.


Yangın, saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yoğun dumana neden oldu. Binanın bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amaçlı bütün binayı tahliye ederken duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye erleri de binanın dış duvarını balyozla kırdı. Kırdıkları duvardan otopark kısmına ulaşan itfaiye erleri, burada 2 aracın yandığını tespit etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Altındağ, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı
Eski AK Partili vekil "Erdoğan 50+1'den rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı 'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca 12,5 yıl hapse çarptırıldı

Son Dakika Haberleri
11:42 Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat - Son Dakika Haber
11:40 HDP'li Gergerlioğlu: "Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil" - Son Dakika Haber
11:37 İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzaladı - Son Dakika Haber
11:35 Sinop'ta etil alkol, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika Haber
11:34 Hindistan'da fabrika çöktü: 14 yaralı - Son Dakika Haber
11:31 Meclis'te oylanacak Libya tezkeresine partiler nasıl bakıyor? İşte partilerin tutumu - Son Dakika Haber
11:12 Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 11:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]