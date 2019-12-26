Başkent'te 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı - Son Dakika

Başkent'te 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye temizlik aracına çarpan otomobil sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

Başkent'te 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye temizlik aracına çarpan otomobil sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.


Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğanbey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Baki Tolunay Özdemir'in kontrolündeki 06 SJ 160 plakalı otomobil Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Keçiören istikametinde ilerlerken önünde bulunan Murat Eskibağcı yönetimindeki 06 BN 3140 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride savrulan otomobil ayrıca Mert Özer yönetimindeki 06 GE 1610 plakalı minibüse çarptı. Sürücü Özdemir, kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.


Sıkıştığı otomobilde telefonuyla ilgilendi


Kabin içerisinde sıkışan yaralı sürücü Özdemir'in, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları esnasında telefonuyla ilgilendiği anlar görenleri şaşırttı. Kazanın şokuyla sık sık telefonuna bakan sürücü, kurtarılmayı bekledi.


İtfaiye erleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın sonucunda yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarırken polis ekipleri de yol üzerinde işaretleme yaparak trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri, yaralıyı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Altındağ, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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