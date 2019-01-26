Son Dakika Haberleri: Başkent'te 2 Ayrı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Başkent'te 2 Ayrı Kazada 6 Kişi Yaralandı

34 dakika önce

ANKARA'nın Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Başkent'te 2 Ayrı Kazada 6 Kişi Yaralandı, System.String[]
ANKARA'nın Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

 

Mamak ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydan gelen trafik kazasında 19 Mayıs Bulvarı üzerinde Kırıkkale yönünde ilerleyen Eray Y.'nin kontrolündeki 72 DY 937 plakalı otomobil, Üreğil TOKİ Konutları önünde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Nuh Naci C.'nin kullandığı 06 HYD 06 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hurdaya dönen 72 DY 937 plakalı otomobildeki Sedanur V., Zehra Ç., Rüveyda M., Rana D. ve sürücü Eray Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi

 

İkinci kaza da Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi'nde yaşandı. 2368. Cadde üzerinde ilerleyen 06 GC 4296 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, otomobilde bulunan yolcu U.D. araçta sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Aknara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:43 Kaynak: DHA

Yenimahalle, Mamak, 3. Sayfa
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