Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent Bulvarı ile Cengiz Aytmatov Caddesi'nin kesişimin de kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muzaffer Ateş'in kullandığı 06 DIY 54 plakalı otomobil Funda Ön yönetimindeki 06 EU 3810 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araçlar refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Kaya ve Yasin Ön yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler Polis ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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