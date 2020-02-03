Başkent'te 2019'da 995 kaçakçılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Başkent'te 2019'da 995 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Başkent'te 2019'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 995 şüpheli yakalandı.

Başkent'te 2019'da 995 kaçakçılık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Başkent'te 2019'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 995 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl il genelinde 207 bin 525 paket kaçak sigara, 21 ton 150 kilo tütün, 16 milyon 258 bin 394 adet makaron-puro, 194 bin 939 elektronik eşya, 318 bin 251 muhtelif emtia, 84 bin 316 litre kaçak ve sahte içki, 116 bin 232 litre akaryakıt, 3 bin 280 cep telefonu, 627 bin 324 adet ilaç, 5 bin 950 adet tarihi eser/ sikke'nin ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca, 2019 yılı içinde yapılan 31 planlı operasyonda 205, 523 olayda 790 olmak üzere toplam 554 olay ve operasyonda 995 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Kaçak ürünleri kullanarak hem sağlığınıza zarar verdiğinizin hem de terör örgütlerine finans sağladığınızın farkında mısınız?" uyarısında bulunuldu.

Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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