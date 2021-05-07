Ankara'da 2020 yılında göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen 17 operasyonda bin 589 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 40 organizatörden 10'u tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik 17 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bin 589 düzensiz göçmen yakalanırken, yurda yasa dışı yollarla göçmen sokmaya çalışan 40 organizatörden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te 2020'de bin 589 göçmen yakalandı - Son Dakika