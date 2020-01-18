Başkent'te 2200 gram uyuşturucu ve 45 adet tarihi eser yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 2200 gram uyuşturucu ve 45 adet tarihi eser yakalandı - Son Dakika

Başkent'te 2200 gram uyuşturucu ve 45 adet tarihi eser yakalandı

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, İl genelinde yaptıkları çalışmalarda 2200 gram uyuşturucu madde ve 45 adet tarihi eser ele geçirdi.

Başkent'te 2200 gram uyuşturucu ve 45 adet tarihi eser yakalandı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, İl genelinde yaptıkları çalışmalarda 2200 gram uyuşturucu madde ve 45 adet tarihi eser ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, İl genelinde yaptıkları çeşitli uygulama ve çalışmalar kapsamında, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde şüpheli olduğu düşünülerek durdurulan bir araç içerisinde yaptıkları aramada ağırlığı 2200 gram olan ve AM2201 olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.


Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Özkan Ö., emniyette yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinden getirdiğini söylediği öğrenildi.


Önder Ö., Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca yapılan incelemede Önder Ö.'nün narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla uyuşturucu maddeyi bir miktar kimyonla karıştırdığı tespit edildi.


45 adet tarihi eser yakalandı


Öte yandan, edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmada, Ankara'nın Çankaya ilçesi İstanbul caddesi üzerinde gece saatlerinde 1'i Türk vatandaşı ve 3'ü İranlı olmak üzere toplam 4 kişinin bulunduğu araç durdurularak içerisinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda şahıslara ait çantalarında içerisinden 3'ü heykel toplam 45 parça kaçak tarihi eser ile yakalandı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı düşünülen şahıslar gözaltına alınarak yakalanan tarihi eserler ile birlikte ilgili birimlere teslim edildi. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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