Başkent'te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" için farklı bir kutlama programı hazırladı. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları 23 Nisan günü balkonlarına davet eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, üstü açık gezi araçlarıyla ilçe ilçe dolaşarak çocuk şarkıları eşliğinde animasyon gösterileriyle dolu bir kutlama gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlamalarını bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına kadar götürecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 10 turistik gezi aracı, çocuk şarkıları çalarak ilçe ilçe gezecek. 23 Nisan Perşembe günü tüm çocuklar başta olmak üzere Ankaralıları balkonlara davet eden Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak. Türk bayraklarıyla donatılacak araçlar ilçelerden döndükten sonra saat 21.00'de ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik ederek, "İstiklal Marşı"nı Başkentlilerle birlikte seslendirecek. Merkez ve ilçelerde 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak olan gezi araçları, şu saatlerde çocuk şarkıları ve marşları seslendirerek Başkentli çocuklara seslenecek:

"- Evren: 11.00

- Şereflikoçhisar: 13.00

- Bala: 16.00

-Gölbaşı: 17.30

- Çamlıdere: 11.00

- Kızılcahamam: 13.00

-Kazan: 16.00

- Sincan: 21.00

- Nallıhan: 11.00

- Beypazarı: 14.30

- Güdül: 17.30

- Ayaş: 19.00

- Kalecik: 11.00

- Çubuk: 13.00

- Akyurt: 16.00

- Pursaklar: 18.00

- Altındağ: 21.00

- Çankaya: 21.00

- Yenimahalle: 21.00

- Keçiören: 21.00

- Haymana: 11.00

- Polatlı: 13.00

- Etimesgut: 21.00

- Elmadağ: 11.00

- Mamak: 21.00"

(İHA)