Son Dakika Haberleri: Başkent'te 25 Araç Gizli Buzlanma Nedeniyle Birbirine Girdi : 9 Yaralı

Başkent'te 25 Araç Gizli Buzlanma Nedeniyle Birbirine Girdi : 9 Yaralı

42 dakika önce

Başkent'te 25 araç gizli buzlanma nedeniyle birbirine girdi : 9 yaralıANKARA - Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Başkent'te 25 araç gizli buzlanma nedeniyle birbirine girdi : 9 yaralı

ANKARA - Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinden Ulus yönünde Batı Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 25 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik çift yönlü trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:42 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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