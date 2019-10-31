Son Dakika Haberleri: Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü

Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü

41 dakika önce

Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndüANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

Yangın, saat 23.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Öncüler Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde metruk bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu da çıkan yangın, bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede gecekonduları sardı. Yangında evi yanan Naim Avcı, beslediği kedileri ve kendisini yangından son anda kurtardı. Avcı'nın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis, Bentderesi Caddesi'nin Ulus istikametini trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alabildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 gecekondu yanarak kül oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Yağmalama başladı, ünlüler evlerini terk etti 20 kez takla atan aracın içinden sağ çıkan genç, "Babamı çağırmayın" deyip ağladı Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 03:35:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]