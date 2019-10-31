Son Dakika Haberleri: Başkent'te 3 gecekondu alev alev yandı
Son Dakika Güncel Başkent'te 3 gecekondu alev alev yandı

Başkent'te 3 gecekondu alev alev yandı

47 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

Yangın, saat 23.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Öncüler Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde metruk bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu da çıkan yangın, bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede gecekonduları sardı. Yangında evi yanan Naim Avcı, beslediği kedileri ve kendisini yangından son anda kurtardı. Avcı'nın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis, Bentderesi Caddesi'nin Ulus istikametini trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alabildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 gecekondu yanarak kül oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Başkent'te 3 gecekondu alev alev yandı

Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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