Başkent'te 3 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü: 1 köpek enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Başkent'te 3 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü: 1 köpek enkaz altında kaldı

6 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, yanında inşaat çalışması olan 3 katlı hırdavat dükkanı çöktü.

Başkent'te 3 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü: 1 köpek enkaz altında kaldı, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, yanında inşaat çalışması olan 3 katlı hırdavat dükkanı çöktü. Dükkan içerisindeki köpek enkaz altında kaldı.


Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı Sokak'ta bulunan 3 katlı hırdavatçı dükkanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Gürültüyü ve yoğun gaz kokusunu duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, doğalgaz arıza ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen doğalgaz arıza ekipleri tedbir amaçlı gaz akışını kesti.


Köpek göçük altında kaldı


Dükkanın sahibi olan Murat Birdal, çöken dükkanın yanındaki inşaat çalışmasını işaret ederek, güçlendirme kazıklarıyla dükkanının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Dükkanın gündüz çökmediğine şükreden Birdal, "Allah'tan dükkan gündüz çökmedi. Gündüz saatlerinde dükkan içerisinde 20-30 kişi olurdu. İçeride bir tane de kurt köpeği vardı. Arkadaşlar köpeği arıyor" dedi.


Köpeği, enkaz altında kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı çöken dükkanın etrafında güvenlik önlemi aldı. - ANKARA

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:14 Kaynak: İHA
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