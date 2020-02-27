Başkent'te 3 kattı bina temel kazısı sırasında mı çöktü ? - Son Dakika

Ankara'da 3 katlı binanın hemen bitişiğindeki temel kazısında gerekli tedbirler alınmadığı için çöktüğü ileri sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı Sokak'ta bulunan 3 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü. Gürültüyü ve yoğun gaz kokusunu duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, doğalgaz arıza ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen doğalgaz arıza ekipleri tedbir amaçlı gaz akışını kesti. Çöken iş yerinde o saatte kimsenin olmaması olası facianın önüne geçerken, geceleri iş yerini koruyan köpeğin ise enkazın altında kalarak telef olduğu öğrenildi. Yıkılan binanın sahibi ve esnaflar, binanın hemen bitişiğinde gerekli tedbirler alınmadan yapılan temel kazısından dolayı çöktüğünü ileri sürdü.

Yıkılan binanın sahibi Murat Birdal, "Bitişik parselde binaya başlayacaklardı ve kazı çalışmalarına başladılar. Önlem almadan, yani komşu parselin güvenliğini almadan kazı çalışması yaptıkları için bizim de temelin altına indiklerinden dolayı bina çöktü. Sabaha karşı çöktü bina, gündüz içinde 25-30 kişi olurdu. İnşaat malzemesi satılan toplamda 300 metrekarelik bir iş yeriydi. Can kaybı yok ama bayağı bir mal kaybı var" dedi.

Çarşı Sokağı esnaflarından Arif Karahan ise, "Yazık oldu, yerle bir oldu bütün dükkan. Mal mülk gitti. Üzücü bir olay. Bunda bir suçlu arayacaksak Yenimahalle Belediyesinin ve kazıya müsaade edenlerin büyük bir suçu var. En azından bir tedbir almaları lazımdı. Bu kadar aşağı ve derine inilmemesi lazımdı. Benim komşumdu, ben de gidiyordum o dükkana. Müşterileri de var, kendileri de var. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)