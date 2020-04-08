Başkent'te 30 bin kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te 30 bin kaçak maske ele geçirildi
1 saat önce
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin kaçak maske ele geçirildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin kaçak maske ele geçirildi.
Edinilen göre bilgilere göre, Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.
Üretimi gerçekleştiren kişiler hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem yapıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak