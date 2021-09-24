Başkent'te 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir araçtan 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde devriye gezen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motorsikletli Polis Timler Amirliği tarafından durdurulan bir araçtan 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramada boş arazide toprağa gömülmüş halde bulunan kavanozda satışa hazır halde toplam 64 paket esrar maddesi ile 9 adet extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 50 Türk lirası yunus ekipleri tarafından ele geçirildi. Aracında uyuşturucu madde bulunduran R.T isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)