Başkent'te 4 bin 886 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika
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Başkent'te 4 bin 886 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi

23.03.2022 10:16
Başkent'te 4 bin 886 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 bin 886 adet sikke ve 110 adet tarihi metal obje ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 bin 886 adet sikke ve 110 adet tarihi metal obje ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, G.Y. adlı şahsın elindeki kaçak tarihi eserleri satacağını belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evine yapılan baskında, 4 bin 776 adet sikke, 104 adet tarihi metal obje, 14 gram kubar esrar, 1 adet FETÖ elebaşı tarafından yazılmış "Bir Kırık Dilekçe" isimli yasak yayın ele geçirildi.

M.S. adlı şahsın da aynı şekilde tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılırken, gerçekleştirilen operasyonda sonucunda 110 adet sikke ve 6 adet tarihi metal obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te 4 bin 886 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Ankara Başsavcılığı, Ankara, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 4 bin 886 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika


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