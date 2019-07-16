Başkent'te 4 çocuk zehirlendi
9 saat önce
Ankara'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Irak
uyruklu 4 çocuk yedikleri yoğurttan dolayı zehirlendi. Ethem K. (9) Temmah K. (3) Ceylan K. (1) Recep K.'nin (10 aylık) kusmalarından şüphelenen ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen çocukları hastaneye sevk etti. Hastanede çocuklara müdahalede bulunuldu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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