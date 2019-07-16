Son Dakika Haberleri: Başkent'te 4 çocuk zehirlendi
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Başkent'te 4 çocuk zehirlendi

9 saat önce

Ankara'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Başkent'te 4 çocuk zehirlendi, System.String[]
Ankara'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Irak uyruklu 4 çocuk yedikleri yoğurttan dolayı zehirlendi. Ethem K. (9) Temmah K. (3) Ceylan K. (1) Recep K.'nin (10 aylık) kusmalarından şüphelenen ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen çocukları hastaneye sevk etti. Hastanede çocuklara müdahalede bulunuldu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Ankara, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
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