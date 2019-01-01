Son Dakika Haberleri: Başkent'te 4. Kattan Düşten Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Başkent'te 4. Kattan Düşten Genç Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Ankara'da 5 katlı bir apartmanın 4. katından düşen Özbekistan uyruklu genç kadın hayatını kaybetti.

Başkent'te 4. Kattan Düşten Genç Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ankara'da 5 katlı bir apartmanın 4. katından düşen Özbekistan uyruklu genç kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla Yüksel Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde bir araya gelen Aigul İ. (36), bir süre sonra 5 katlı apartmanın 4. katından aşağıya düştü. Binanın zeminine çakılan genç kadın yerde hareketsiz kaldı.

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Binanın önüne olay yeri şeridi çeken polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, civardaki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye aldı. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:08 Kaynak: İHA

Polis, Özbekistan, Ankara, 3. Sayfa
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