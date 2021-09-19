Başkent'te 400 motosiklet tutkunu gaziler için buluştu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 13'üncüsü düzenlenen 'Gaziler Sürüşü' etkinliğinde 400 motor tutkunu, motorlarının arkasına gazileri, gazi ve şehit yakınlarını alarak tur attı.

Harley Owners Group (HOG) Ankara Chapter tarafından düzenlenen sürüş etkinliğinde Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e gelen yaklaşık 400 motor tutkunu, motorlarının arkasına gazileri, gazi ve şehit yakınlarını alarak kısa bir başkent turu yaptı. Turun ardından Anıtkabir'e giden motorcular, Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Sedat Coşar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, HOG Ankara Chapter Direktörü Alper Ok, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Süleyman Basa, Cevriye Kaya ile şehit yakınları, gaziler ve motorcular katıldı.

Toplum içinde gazilere olan duyarlılığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, "Bu 13'üncü organizasyon ve biz ilk defa destek veriyoruz. Bu etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla imkanlarımızı seferber ettik. Gazilerimize ne yapsak hakları ödenmez. Onlara minnettarız. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum içinde gazilerimize olan duyarlılığı artırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şehit ve gazilerimizle alakalı başkanımızın ciddi bir hassasiyeti var. Bu tür organizasyonlara desteğimiz devam edecek. Etkinliğe Ankara'dan ve şehir dışından katılan motor tutkunlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, HOG Ankara Chapter tarafından gazilere destek amacıyla düzenledikleri 13'üncü Gaziler Sürüşü'nün startını verdi. Motosikletlilerle birlikte gaziler ve şehit yakınları için düzenlenen anlamlı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Koç, "Bugün Harley Davidson sahibi Ankara Chapter grubunun geleneksel Gaziler Sürüşü'nün startını vermek üzere toplandık. Gazilik kurumuna duydukları saygının gereği Türkiye'nin dört bir tarafından akın akın Ankara'ya gelen Harley Davidson tutkunlarına bu anlamlı çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA