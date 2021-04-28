Başkent'te 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te iki araç ile bir depoda yapılan aramada 5 milyon 30 adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Sularıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ'da bulunan bir depo ile iki araca yönelik düzenledikleri operasyonda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(Ali Nargüner - Engin Yağcı/İHA)