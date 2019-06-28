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Başkent'te 60 kişi öğle yemeğinden zehirlendi

1 saat önce

Başkent'te 60 kişi öğle yemeğinden zehirlendiANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 60 fabrika işçisi yedikleri öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Başkent'te 60 kişi öğle yemeğinden zehirlendi
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 60 fabrika işçisi yedikleri öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Sincan Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki yaklaşık 4 fabrikada çalışan işçiler yedikleri öğle yemeğinden sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Fabrikaların aynı yemek şirketiyle anlaştığı iddia edilen olayda 60 kadar işçi Sincan Devlet Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede işçilere yapılan tetkikler sonucunda zehirlendikleri tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın görgü şahidi olduğunu söyleyen bir vatandaş, olayın fabrikaların anlaştığı bir lokantadan kaynaklandığını ve yaklaşık 5-6 fabrikanın çalışanlarının neredeyse tamamının zehirlendiğini iddia etti.
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci hastaneye giderek hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Başkent'te 60 kişi öğle yemeğinden zehirlendi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
İşçi, Sincan, 3. Sayfa
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