Başkent'te 7 günlük Covid-19 denetimlerinin ikinci günü - Son Dakika

Ankara'da İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri denetimleriyle ılgili talimatları doğrultusunda Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, yolcu minibüsü ve otobüslerde tedbirleri denetledi.

Mamak Caddesi üzerinde polis ve zabıtadan oluşan denetim ekiplerinin yaptıkları denetime Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı da eşlik etti. 7 gün sürecek sıkı denetimlerin ikinci gününde Kaymakam Ali Sırmalı dolmuş ve otobüs şoförlerine uyarılarda bulundu. Yolcuların da maske takıp takmadığına dikkat eden Sırmalı, şoförleri doluluk oranlarına dikkat etmeleri, günlük dezenfekte işlemlerini aksatmamaları ve maskesiz müşteri almamaları konusunda defalarca uyardı. Aynı zamanda yolcuları da dolu otobüs veya dolmuşlara binmemeleri konusunda ikaz etti.

Şoförlerin ve yolcuların tedbirlere uymasından hoşnut kalan Mamak Kaymakamı Sırmalı, "İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına denetimlerde bulunduk. Hem şoförlerimize hem de yolcularımıza uyarılarda bulunduk. Araçlarımız, şoförlerimiz ve yolcularımız kurallara uyuyorlar. Bizler bu konuda uyarılarda bulunduk, farkındalık oluşturmak. Bundan sonra denetimlerimiz devam edecek. Bu hafta boyunca İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yedi gün boyunca yedi ayrı konuda farklı farklı denetimlerde bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

"Aksi halde vatandaşlarımız adli ve idari para cezalarıyla karşılaşabilirler"

Kaymakam Sırmalı, vatandaşların tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın üstesinden gelinebileceğini belirterek, "Bütün vatandaşlarımıza kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Hassasiyet gösterdikleri takdirde bu hastalığın üstesinden kısa zamanda geleceğiz. veya aksi halde vatandaşlarımız adli ve idari para cezalarıyla karşılaşabilirler. Bundan dolayı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyorum. Gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla hep birlikte maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak bu hastalığın üstesinden geleceğiz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA