- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı - Son Dakika

- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı

16.05.2021 11:27

- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla yaklaşık 8 milyon adet domates ve biber fidesi dağıtacak.

- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla yaklaşık 8 milyon adet domates ve biber fidesi dağıtacak.

Yerli üretimi teşvik etmek ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, artan talep üzerine bu yıl yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yerli üreticilere yaklaşık 8 milyon adet domates ve biber fidesi desteği sağlayacak. Ayaş Akkaya Köyü'nden başlayan sebze fidesi dağıtımında ilk kez BelPlas A.Ş. tarafından toprak verimliliğini artırmak amacıyla üretilen sıvı gübre de ücretsiz dağıtıldı.

Domates ve biber fidesi dağıtımına Ayaş Akkaya köyünden başlanırken, BelPlas A.Ş. tarafından toprak verimliliğini artırmak amacıyla üretilen sıvı gübre de çiftçilere ilk kez ücretsiz olarak verildi.

Fide dağıtımı 24 Mayıs'a kadar devam edecek

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere bu yıl 23 ilçede domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirecek.

Ayaş Akkaya Köyü'nde gerçekleştirilen dağıtım çalışmalarına katılan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, program kapsamında diğer ilçelerde de sebze fidesi dağıtımına 24 Mayıs tarihine kadar devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günüydü. Öncelikle bütün üreticilerimizin çiftçiler gününü kutluyorum. Üreticilerimizin en önemli girdisi olan fideyi ulaştırmaya başladık. Fidenin yanı sıra bu sene ilk defa sıvı gübre de dağıtmaya başladık. Böylece üreticilerimiz için önemli olan iki girdiyi sağlamış oluyoruz. Üreticilerimizin sağlıklı ve bereketli bir sezon geçirmesini umuyorum ve Ankara'nın ihtiyaç duyduğu domatesi, biberi üreticilerimiz üzerinden sağlamayı istiyoruz. Mansur Yavaş belediyeciliğinin bir örneği olarak üreticinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerimiz sebze fidesi dağıtımını toplam 23 ilçede 24 Mayıs 2021 tarihine kadar tamamlayacak."

Başkentli çiftçilerden fide desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi ve sıvı gübre desteğinden yararlanan ve bu desteğe yoğun ilgi gösteren çiftçiler ise memnuniyetlerini ile getirdiler. Necmiye Kalaycı, "Çiftçilerin durumu ortada. Büyükşehir Belediyesi her zaman destek veriyor, bu desteklerden geçen sene de yararlandım. Çok memnunum." dedi.

Alaattin Koçak, "Domates ve biber fidelerimizi Büyükşehir sayesinde aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Maddi açıdan çok büyük bir desteği oluyor, özel yerlerden almak yerine ücretsiz böyle bir imkandan yararlanma fırsatı buluyoruz" diye konuştu. İdris Dursun ise, "Bu fideleri özel yerlerden alıyorduk normalde, Büyükşehir ücretsiz olarak dağıtıyor, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı
- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı
- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı
- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı
- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı
- Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Domates, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Başkent'te 8 milyon sebze fidesi dağıtımı başladı - Son Dakika Ekonomi


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