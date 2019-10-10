Son Dakika Haberleri: Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

55 dakika önce

Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildiANKARA - Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde eski İstanbul-Ankara karayolunda Iğdır'dan İstanbul'a gittiği belirlenen çekici tipindeki 81 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada çekicinin arkasındaki çelik plakaların arkasına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara bulundu. Araçtaki Vahdettin G. ve Engin K. gözaltına alınarak, kaçak sigaralara el konuldu.

Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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