Başkent'te "Açıktan Hırsızlık" olayları yüzde 54 azaldı - Son Dakika

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Başkent'te "Açıktan Hırsızlık" olayları yüzde 54 azaldı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü son 4 yılda Başkent'teki "Açıktan Hırsızlık" olaylarının yüzde 54 oranında azaldığını duyurdu.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan açıktan hırsızlık olaylarının son 4 yıllık verilerinin 2017 yılında 10 bin 795, 2018 yılında 9 bin 475, 2019 yılında 6 bin 595 ve 2020 yılında ise 4 bin 860 sayılarında olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve denetimler gelecekte ilimizde "Açıktan Hırsızlık" olayları yüzde 54 azaldı. Huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkta devam edecektir" ifadelerine yer verildi.