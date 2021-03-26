Başkent'te Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Başkent'te Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı
26.03.2021 12:59
Ankara'nın Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde yapılan eş zamanlı uygulamalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz yakalandı.
Ankara'nın Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde yapılan eş zamanlı uygulamalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polis ekipleri, fuhuş, insan ticareti ile organ ve doku ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda yurda düzensiz göçmen gireceğini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı uygulamalar ile ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 39 kişiyi yakaladı. Afganistan vatandaşı oldukları öğrenilen şahısların sınır dışı edilmemeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA
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