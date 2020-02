Başkent'te ağaç minibüsün üstüne devrildi - Son Dakika

Ankara'da meydana gelen fırtınada araçların üzerine ağaçlar devrilirken bazı binaların da çatıları uçtu. Bir binanın çatısının uçtuğu ve kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kameralara yansıdı.



Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar ve şiddetli fırtınada bazı binaların çatıları uçtu. Altındağ ilçesi Plevne Caddesi üzerinde 06 BRY 530 plakalı otomobilin sahibi Hacı Ahmet Odabaşı'nın da içerisinde olduğu sırada park halinde bulunan aracın arka kısmına ağaç düştü. Odabaşı, akşam saatlerinde geçirdiği kaza nedeniyle yaralanan elini göstermek için geldiği Ankara Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole geldi. İşlerinin uzaması üzerine otomobilin içerisinde bekledikleri sırada rüzgarın şiddetiyle yerinden sökülen kavak ağacı, önce park halindeki 06 ABN 978 plakalı hafif ticari aracın üzerine düşerken daha sonra da içerisinde Odabaşı'nın olduğu otomobilin arka kısmına çarptı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Fırtınada kökünden sökülen ağaç caddenin Cebeci istikametinde trafiğin kapanmasına sebep oldu.



Öte yandan Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1504. Cadde üzerinde yerinden sökülen bir başka ağaç ise park halinde bulunan 06 J 1092 plakalı minibüsün üzerinde devrildi. Minibüste maddi hasar oluşurken cadde bir süre trafiğe kapandı.



Fırtınada çatılar uçtu ve elektrik telleri koptu



Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi'nde şiddetli fırtınada bir binanın çatısının uçtuğu anlar kameralara yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ayrıca Mamak ilçesi Ege Mahallesi 779. Cadde'de rüzgarın etkisiyle elektrik direğinin telleri koptu. Kopan tellerden çıkan kıvılcımlar an be an kaydedildi. - ANKARA