Başkent'te ağaç minibüsün üstüne devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te ağaç minibüsün üstüne devrildi - Son Dakika

Başkent'te ağaç minibüsün üstüne devrildi

23 dakika önce

Ankara'da meydana gelen fırtınada araçların üzerine ağaçlar devrilirken bazı binaların da çatıları uçtu.

Başkent'te ağaç minibüsün üstüne devrildi, System.String[]

Ankara'da meydana gelen fırtınada araçların üzerine ağaçlar devrilirken bazı binaların da çatıları uçtu. Bir binanın çatısının uçtuğu ve kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kameralara yansıdı.


Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar ve şiddetli fırtınada bazı binaların çatıları uçtu. Altındağ ilçesi Plevne Caddesi üzerinde 06 BRY 530 plakalı otomobilin sahibi Hacı Ahmet Odabaşı'nın da içerisinde olduğu sırada park halinde bulunan aracın arka kısmına ağaç düştü. Odabaşı, akşam saatlerinde geçirdiği kaza nedeniyle yaralanan elini göstermek için geldiği Ankara Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole geldi. İşlerinin uzaması üzerine otomobilin içerisinde bekledikleri sırada rüzgarın şiddetiyle yerinden sökülen kavak ağacı, önce park halindeki 06 ABN 978 plakalı hafif ticari aracın üzerine düşerken daha sonra da içerisinde Odabaşı'nın olduğu otomobilin arka kısmına çarptı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Fırtınada kökünden sökülen ağaç caddenin Cebeci istikametinde trafiğin kapanmasına sebep oldu.


Öte yandan Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1504. Cadde üzerinde yerinden sökülen bir başka ağaç ise park halinde bulunan 06 J 1092 plakalı minibüsün üzerinde devrildi. Minibüste maddi hasar oluşurken cadde bir süre trafiğe kapandı.


Fırtınada çatılar uçtu ve elektrik telleri koptu


Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi'nde şiddetli fırtınada bir binanın çatısının uçtuğu anlar kameralara yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ayrıca Mamak ilçesi Ege Mahallesi 779. Cadde'de rüzgarın etkisiyle elektrik direğinin telleri koptu. Kopan tellerden çıkan kıvılcımlar an be an kaydedildi. - ANKARA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu
Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 03:12:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te ağaç minibüsün üstüne devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]