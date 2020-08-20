Başkent'te ağır araçların direksiyonu kadınlara emanet - Son Dakika

Başkent'te ağır araçların direksiyonu kadınlara emanet
Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında EGO Genel Müdürlüğünün 10 kadın şoför alımının ardından ANFA Genel Müdürlüğü de yol süpürme ve su tankeri araçlarını 51 yaşındaki Yıldız Demirci'ye emanet etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında EGO Genel Müdürlüğünün 10 kadın şoför alımının ardından ANFA Genel Müdürlüğü de yol süpürme ve su tankeri araçlarını 51 yaşındaki Yıldız Demirci'ye emanet etti.
Kadın Kooperatiflerinin gelişmesinden pandemi sürecinde kadın terzilerin istihdamına kadar birçok alanda insan odaklı uygulamalarla dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüslerinde 10 kadın şoför istihdamının ardından şimdi de ANFA Genel Müdürlüğünde su tankeri ve süpürge araçlarında görevlendirmek üzere bir kadın şoför alımı gerçekleştirdi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından işe alınan 10 kadın şoför trafiğe çıkmak için gün sayarken, ANFA Genel Müdürlüğü tek kadın şoför istihdamı ile diğer belediyelere de örnek oldu. ANFA Genel Müdürlüğü, deneme sürüşleri ve eğitimleri devam eden 51 yaşındaki Yıldız Demirci'ye su tankeri ve yol süpürme araçlarını emanet etti. Başkent'in cadde ve sokaklarını ağır temizlik araçlarıyla temizlemeye hazırlanan Demirci, "Baba mesleği olan ağır vasıta sürücülüğü çocukluk hayalimdi. Ağır sanayide ticaretle uğraşıyordum. Tır, kamyon ve diğer ağır vasıta araçlarını da hobi olarak kullanıyordum. 4 kardeşiz ve hepimiz aynı mesleği icra ediyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:40
Kaynak: İHA
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